Gesualdo, anziano salvato tra le fiamme: "Grazie ai soccorritori e ad Albert" Stamane tragedia sfiorata

"Oggi, a Gesualdo, in una situazione di emergenza e di grande pericolo, il nostro caro Albert ha dimostrato coraggio, sangue freddo e competenza, intervenendo per aiutare una persona in difficoltà durante un incendio - così l'avvocato Andrea Petruzzo affida ai social la narrazione di una giornata al cardiopalma e di grande apprensione in paese -.

Con prontezza e determinazione, Albert è riuscito a trarla in salvo e a procurarle l’ossigeno necessario per prestarle i primi soccorsi.

Un gesto di grande umanità e senso del dovere, portato avanti con coraggio fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, che hanno poi preso in carico la situazione. Bravo Albert! E grazie di cuore a tutti i ragazzi della Pubblica Assistenza di Gesualdo, così come a tutte le Forze dell’Ordine e di Soccorso intervenute".

Intervento salvavita dei volontari della pubblica assistenza

Nello specifico questa mattina intorno alle ore 11.30 Albert e altri volontari della pubblica assistenza hanno salvato un 75enne tra le fiamme che tentava di spegnere un incendio. E' successo nei pressi del distributore di carburante di Gesualdo, in località Cisterna.

A dare l’allarme e a intervenire tempestivamente sono stati il Presidente e il Vicepresidente della Pubblica Assistenza Gesualdo ODV, che in quel momento si trovavano casualmente di passaggio nella zona.

Alla vista delle fiamme, i due volontari si sono avvicinati per verificare la situazione e hanno notato, nelle immediate vicinanze dell’incendio, un uomo anziano in evidente difficoltà respiratoria.

L’intervento tempestivo ha permesso di allontanare rapidamente la persona dalla zona interessata dalle fiamme e di prestarle assistenza già nei primi momenti dell’emergenza.

Sul posto sono successivamente intervenuti i Vigili del Fuoco per la gestione e la messa in sicurezza dell’incendio e il personale del 118 per le valutazioni e le cure sanitarie del caso.