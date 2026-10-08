"Giovanna e il suo piccolo Francesco insieme nel cuore di Dio per sempre" Le parole di Don Pasquale Iannuzzo

"Ci sono dolori davanti ai quali le parole devono lasciare spazio al silenzio e alla preghiera.

Oggi abbiamo accompagnato nell'ultimo saluto Giovanna e il piccolo Francesco, il bambino che custodiva nel suo grembo. Due vite, un unico abbraccio d'amore interrotto troppo presto ai nostri occhi, ma non nel cuore di Dio.

Come Giovanna ha portato Francesco nel suo grembo, ora il Padre porti entrambi nel grembo della Sua misericordia.

Giovanna e Francesco, insieme, nel cuore di Dio per sempre".

Le parole di Don Pasquale Iannuzzo

Così il viacario del vescovo don Pasquale Iannuzzo in un post racconta la tragedia di Giovanna Lo Chiatto e del piccolo Francesco. Anche il parroco del Duomo ha preso parte ai funerali concelebrando le esequie con il parroco della chiesa di Celzi di Forino. Oggi in centinaia hanno preso parte alle eseque a Celzi di Forino. Un dramma senza fine quello dell'infermiera 32enne morta con il suo piccolo al nono mese di gravidanza.