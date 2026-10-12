Avellino: inaugurato il Centro di Coordinamento delle Emergenze All'interno della settimana nazionale della Protezione Civile con la due giorni "Avellino Si-Cura"

È stata inaugurata ufficialmente la nuova struttura di coordinamento delle emergenze della Protezione Civile a Rione Parco, in via Generale Giovanni Rotondi. Restyling all'ex sede dei Vigili Urbani e presentazione all'interno della settimana nazionale della Protezione Civile con la due giorni "Avellino Si-Cura" con eventi e simulazioni sul campo "ideata per testare la macchina dei soccorsi comunale, diffondere il Piano di protezione civile e accrescere la consapevolezza dei cittadini sui rischi del territorio".

D'Aliasi: "Struttura operativa fondamentale"

"Per Avellino è una giornata fondamentale, l'amministrazione comunale ha voluto una sede operativa. Abbiamo dato una struttura antisismica di livello 4 in una posizione strategica. Permette di essere centrale senza congestionare il traffico. - ha spiegato il vice sindaco di Avellino, Anna D'Aliasi - Si potranno dirigere le emergenze. Il terremoto del 1980 ci ricorda la necessità di essere pronti sempre. Il Comune di Avellino si sta adoperando per avere ulteriori volontari di Protezione Civile e ci accorderemo con le associazioni per garantire il sostegno massimo".

Prova con la Prefettura e la Sala Operativa Regionale Unificata

"Nel corso della mattinata i sistemi verranno messi a dura prova con la simulazione di un terremoto ad elevata intensità. In collegamento video e radio con la Prefettura e la Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) della Regione Campania, Amministratori e dipendenti testeranno l’efficacia della nuova sede della protezione civile comunale, l’allestimento delle aree di emergenza (aree di attesa, di accoglienza e di ammassamento soccorritori), il soccorso e l’assistenza materiale e psicologica agli sfollati con particolare riferimento alle persone con fragilità, il censimento dei danni strutturali agli edifici. Saranno anche testati i collegamenti radio in emergenza con il supporto dell’’Associazione Radioamatori Italiani – Sez. di Avellino ed il monitoraggio del territorio con telecamere e droni a cura delle organizzazioni di volontariato": si legge nella nota diffusa dall'amministrazione comunale.