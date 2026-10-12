Ariano, lanciato da un'auto e lasciato solo in strada: serve adozione urgente "Cerca una casa e una famiglia che non lo abbandoni mai più"

"È abbandonato dallo scorso inverno ed è ormai visibilmente molto dimagrito. Eppure, nonostante tutto quello che potrebbe aver passato, è un cane estremamente dolce e docile. Si lascia avvicinare con grande facilità, cerca continuamente il contatto umano e, se lo si incontra per strada, tende a seguire le persone, come se cercasse qualcuno di cui potersi fidare".

Il grido di aiuto di Serena Grasso, su "Annunci Ariano", è un appello di quelli che spezzano il cuore.

Fa male pensare che, dopo essere stato abbandonato, continui ancora a cercare proprio quell’affetto che gli è stato negato.

Per favore, aiutiamolo a trovare una famiglia responsabile che gli regali amore e protezione per sempre. Merita una seconda possibilità e qualcuno che non lo tradisca mai più.

Si trova ad Ariano Irpino, zona Martiri. Condividete il più possibile. Anche una semplice condivisione potrebbe aiutarlo a trovare la sua famiglia".

Un'altra testimonianza: "Ha un collare ma gira libero in quanto si presuppone sia stato abbandonato. Giorni fa è stato urtato da un'auto e soccorso dai titolari di un negozio ai Martiri. Ora si è piazzato davanti al loro ingresso. E' un cane buono, molto intelligente e abituato a stare in famiglia ma purtroppo chi lo ha soccorso non può tenerlo, in casa hanno già un cane e per spazio non possono accoglierli altri. Il cane è esposto al pericolo di essere investito perché attraversa spesso la strada. Occorre fare presto!