Ariano: un grave esempio di degrado e abbandono Siamo accanto all'azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali

Versa in condizioni di estremo degrado l'area verde riservata ai bambini accanto all'ex scuola di arti e mestieri inaugurata nel 2019, smantellata negli anni e oggi sede dell'azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell'ambito territoriale A1 in contrada Accoli, zona Martiri ad Ariano Irpino.

Le giostrine sono letteralmente sommerse dall'erba. "Persino i nostri cani che portiamo a sgambettare qui, provano disgusto - ci dice un abitante - è davvero vergognoso. Oltre alla vegetazione cresciuta a dismisura a causa della mancanza di manutenzione ci sono insetti e ratti.

Lo abbiamo fatto presente a più persone del comune ma nessuno si è minimamente preoccupato. Rione Martiri esiste sono in tempi di elezioni, poi tutti si dimenticano di noi a partire da chi è stato eletto in questa zona".

Un pugno nell'occhio per gli stessi operatori del piano sociale e per la vasta utenza. Uno stato di abbandono davvero vergognoso.