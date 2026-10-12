Avellino-Samp, il questore Picone: "Prime identificazioni, ci saranno Daspo" "Accertamenti in corso. Il calcio è competizione, non è violenza"

"Ci sono degli accertamenti in corso, c'è stata già una segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Qualche persona è stata già identificata e nei confronti di quelle persone adotterò dei DASPO, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, perché il calcio è competizione, non è violenza": così, a margine dell'inaugurazione del Centro di Coordinamento delle Emergenze a Rione Parco, si è espresso il questore di Avellino, Pasquale Picone, dopo quanto accaduto nei minuti precedenti alla gara Avellino-Sampdoria, giocata venerdì scorso al "Partenio-Lombardi".

"Sulla Curva Nord è competente la Commissione Pubblici Spettacoli"

Sulla Curva Nord e il confronto politico e istituzionale relativo all'apertura e all'aumento di capienza il questore ha aggiunto: "Quanto accaduto venerdì scorso non incide assolutamente perché sono ambiti totalmente distinti. È competente la Commissione Pubblici Spettacoli, che farà le sue valutazioni in relazione ai progetti che verranno presentati. Ho interlocuzioni continue con il sindaco ed è ovvio che ci siano".