Confagricoltura Avellino: al via le assemblee zonali Confronto con le imprese su crisi del settore e caro carburante

Prende il via su tutto il territorio provinciale il ciclo delle assemblee zonali di Confagricoltura Avellino.

L’organizzazione torna ad incontrare capillarmente le imprese associate per ascoltare le istanze del territorio e individuare risposte concrete alla grave stato di crisi che colpisce l’agricoltura irpina.



Al centro del dibattito vi è l'impatto drammatico del caro carburante. L'impennata dei costi del gasolio agricolo sta gravando su ogni fase del ciclo produttivo, dalle lavorazioni del terreno ai raccolti, fino ai trasporti e alla gestione degli allevamenti, azzerando i margini di redditività delle aziende. A questo scenario si aggiungono i continui rincari dei mezzi tecnici e la debolezza dei prezzi riconosciuti alla produzione, con criticità particolarmente severe nelle aree interne a causa delle distanze e della conformazione morfologica del territorio.



Confagricoltura Avellino intende raccogliere le difficoltà e le proposte che emergeranno dai territori per trasferirle ai tavoli delle Istituzioni regionali e nazionali, sollecitando interventi concreti per il contenimento dei costi energetici e misure strutturali a sostegno del reddito aziendale, indispensabili per garantire la continuità produttiva e la tenuta economica del comparto.



Gli appuntamenti territoriali rappresentano inoltre un passaggio fondamentale per la vita democratica dell'organizzazione: durante gli incontri si procederà all'elezione dei delegati di zona, avviando il percorso di rinnovo delle cariche sociali che culminerà nell'Assemblea Generale del 16 novembre 2026.

Una rappresentanza forte, rinnovata e capillarmente radicata sarà decisiva per far valere con determinazione le ragioni degli agricoltori irpini.