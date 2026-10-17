L'Irpinia protagonista in Europa: splende Santo Stefano del Sole Candidata al Solidarity Prize 2026

L’Irpinia conquista la ribalta internazionale grazie al comune di Santo Stefano del Sole, entrato ufficialmente tra i candidati alla menzione speciale (Commendations) del prestigioso Solidarity Prize 2026.

Il premio, promosso dalla rivista britannica The Immigrant Times, celebra ogni anno le comunità che si sono distinte nel trasformare i valori della solidarietà in azioni concrete di accoglienza, inclusione sociale e vicinanza alle persone, indipendentemente dalla loro origine.

La candidatura di Santo Stefano del Sole, giunta ad un anno dall'avvio dell'iter ufficiale, proietta la comunità irpina in una vetrina di altissimo profilo, affiancandola a realtà simbolo dell'integrazione italiana nel mondo come Riace e Lampedusa.

Un'occasione straordinaria per fare conoscere oltre i confini locali un modello virtuoso basato sulla partecipazione e sul senso di comunità.

Tra i principali sostenitori di questo percorso c'è il sindaco Gerardo Santoli, la sua azione amministrativa ha contribuito in modo decisivo ad accendere i riflettori su Santo Stefano del Sole, portando il nome dell'Irpinia fuori dai confini regionali e nazionali.

Tuttavia, il significato profondo di questo traguardo va oltre l'aspetto istituzionale. Il vero cuore della candidatura è rappresentato dai cittadini, dalle associazioni del territorio, dai volontari e dalle tante famiglie che, attraverso gesti quotidiani di solidarietà, intessono relazioni umane e rendono l'integrazione una realtà quotidiana.

Per l'occasione, The Immigrant Times ha dedicato una sezione speciale al paese irpino sul proprio portale, offrendo uno spazio di approfondimento sulle buone pratiche attuate sul territorio e consentendo a tutti i sostenitori di seguire e supportare il cammino di Santo Stefano del Sole e dell'Irpinia verso la fase finale del Premio Solidarietà 2026.