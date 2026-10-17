Due Santuari che si incontrano: Carpignano e Pompei "Uniti nel cuore e nello spirito, camminiamo verso Maria"

E' tutto pronto in Valle Ufita per il cammino della fede che vedrà due comunità raccolte nella preghiera. Due Santuari che si incontrano.

Domani, domenica 18 ottobre si parte da Carpignano alla volta di Pompei. L'appuntamento è alle 14.15 dal Santuario ufitano e alle 14.30 a Grottaminarda.

"Uniti nel cuore e nello spirito, camminiamo verso Maria". La comunità, piccoli e grandi è pronta. Sarà una domenica speciale da vivere nella fede e devozione alla Madonna, pregheremo per il Santo Padre e per la pace nel mondo, ma anche per il momento difficile che sta vivendo la nostra nazione".

Mercoledì scorso una preghiera particolare durante il santo rosario, è stata rivolta a Padre Antonio Venuta, affidandolo alla Madonna di Carpignano.

"Sia fatta la volontà di Dio, attraverso la misericordiosa intercessione della nostra cara Madonna di Carpignano e di Maria Santissima della Mercede".