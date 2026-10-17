Villanova del Battista: nasce il primo gruppo comunale di Protezione Civile Il sindaco Ernesto Iorizzo firma il decreto di nomina dei volontari

Un passo importante per la sicurezza del territorio e per la comunità. Il sindaco di Villanova del Battista, Ernesto Iorizzo, ha emesso il decreto di nomina dei componenti del primo Gruppo comunale di Protezione Civile, una realtà che rappresenta un importante traguardo per il paese e un rafforzamento delle attività di prevenzione, assistenza e gestione delle emergenze.

Il provvedimento ufficializza la nomina dei dodici volontari che costituiscono il primo nucleo del gruppo comunale, pronti a mettere a disposizione della collettività il proprio tempo, le proprie competenze e il proprio spirito di servizio.

Questi i nominativi riportati nel decreto:

* Rocco Iannarone

* Sebastiano De Cicco

* Daniele Raffa

* Carmine Silano

* Antonio Ciccone

* Giovanni Moschella

* Livio Natale

* Nicola Iorizzo

* Alessio Raduazzo

* ?Generoso Pippo

* Antonio Gelormini

* Massimiliano Vernacchia

Alla guida del gruppo, nel ruolo di coordinatore della Protezione Civile di Villanova del Battista, è stato eletto Rocco Iannarone, al quale spetterà il compito di coordinare le attività dei volontari e contribuire all’organizzazione operativa del nuovo organismo.

Il ruolo di delegato dell’amministrazione comunale è stato invece affidato al consigliere comunale Massimiliano Vernacchia, che seguirà le attività del gruppo in raccordo con l’amministrazione e con gli altri soggetti coinvolti nella Protezione Civile.

L’amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per questo risultato e rivolge un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno scelto di intraprendere questo percorso, partecipando a un corso di formazione per diventare volontari di Protezione Civile.

Un impegno che testimonia senso civico, solidarietà e attenzione verso il prossimo. La formazione rappresenta infatti un passaggio fondamentale per poter operare con preparazione e consapevolezza, soprattutto nelle situazioni di emergenza, nelle quali la tempestività e la collaborazione possono fare la differenza.

La nascita del gruppo comunale costituisce un investimento sul futuro di Villanova del Battista e sulla capacità del territorio di affrontare eventuali criticità, promuovendo una cultura della prevenzione e della partecipazione attiva dei cittadini.

Sul fronte delle risorse necessarie per rendere operativo il nuovo gruppo, il Comune di Villanova del Battista ha già partecipato a un bando per il finanziamento, per un importo che si aggira intorno ai 120000 euro insieme agli altri comuni associati.

Le risorse, qualora il finanziamento venga concesso, saranno destinate all’acquisto di materiali e attrezzature utili alle attività di Protezione Civile, con l’obiettivo di mettere i volontari nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio servizio a favore della popolazione.

L’amministrazione comunale intende inoltre proseguire il percorso di collaborazione con i Comuni associati, valutando ulteriori opportunità di finanziamento per rafforzare le dotazioni operative e migliorare la capacità di prevenzione e di intervento sul territorio.

Si tratta di un passaggio importante che accompagna la costituzione del gruppo e conferma l’attenzione rivolta non soltanto all’organizzazione dei volontari, ma anche agli strumenti necessari per consentire loro di operare in modo efficace.

Con la nomina ufficiale dei componenti, l’elezione del coordinatore e l’individuazione del delegato comunale, Villanova del Battista compie dunque un passo significativo verso la costituzione di una struttura organizzata al servizio della popolazione.

Un progetto che nasce dalla disponibilità dei volontari e dalla volontà dell’amministrazione comunale di rafforzare la sicurezza e la tutela del territorio, nella consapevolezza che la Protezione Civile rappresenta prima di tutto un patrimonio di solidarietà, responsabilità e impegno collettivo.