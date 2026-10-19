Fabi Avellino: decimo congresso provinciale

Decimo congresso provinciale Fabi, (Federazione autonoma bancari italiani) segreteria provinciale ad Ad Avellino. Tema della giornata: "Il valore del lavoro bancario, la forza della rappresentanza". Ne da notizia il segretario coordinatore Franco Di Dio.
L'appuntamento è per giovedì 22 ottobre alle 16.45 al Bel Sito Hotel Avellino est, nei pressi dell'uscita autostradale.
Il programma:
Ore 16.45 accredito partecipanti
Ore 17.45: inizio lavori, saluti istituzionali, relazione del segretario coordinatore, interventi ospiti e delegati.
Ore 19.00: chiusura, aperitivo e buffet di commiato.