Fabi Avellino: decimo congresso provinciale

Ecco il programma

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"Il valore del lavoro bancario, la forza della rappresentanza"

Avellino.  

Decimo congresso provinciale Fabi, (Federazione autonoma bancari italiani) segreteria provinciale ad Ad Avellino. Tema della giornata: "Il valore del lavoro bancario, la forza della rappresentanza". Ne da notizia il segretario coordinatore Franco Di Dio

L'appuntamento è per giovedì 22 ottobre alle 16.45 al Bel Sito Hotel Avellino est, nei pressi dell'uscita autostradale.

Il programma:

Ore 16.45 accredito partecipanti

Ore 17.45: inizio lavori, saluti istituzionali, relazione del segretario coordinatore, interventi ospiti e delegati.

Ore 19.00: chiusura, aperitivo e buffet di commiato. 

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