Morte ispettore Villani, il cordoglio del Presidente Mattarella Avellino, il dolore del presidente della Repubblica Italiana e del capo della Polizia di Stato

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al capo della polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, un messaggio di solidarieta' per la scomparsa dell'ispettore della polizia di Stato Antonio Villani. "Ho appreso la notizia del decesso dell'ispettore Villani, avvenuto nel corso di servizi di scorta. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarieta' e vicinanza a lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio", scrive Mattarella.

Il capo della polizia Pisani: vicini ai familiari

Il capo della polizia Vittorio Pisani esprime la propria vicinanza e quella delle donne e degli uomini della polizia di Stato alla famiglia dell'ispettore Antonio Villani, in servizio presso la digos della questura di Avellino, deceduto ieri pomeriggio mentre era impegnato, sulla strada E45, in un servizio di scorta ai tifosi dell'Avellino Calcio. Villani è stato investito in un'area di servizio a Borello di Cesena.