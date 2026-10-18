Morte ispettore Villani: lo strazio dei colleghi, il dolore dei sindaci Polizia in lutto, cordoglio tra Avellino e provincia

"Mi ha stravolto la notizia di poche ore fa della tragica scomparsa dell'agente della Digos di Avellino Antonio Villani. ". Così il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio.

Dolore in Irpinia

Da Amministratore ho avuto l'onore di vivere tante giornate confortato dalla sua presenza. Ho riavvolto il nastro di questi ultimi anni e lui c'era sempre, pronto ad offrire, con garbo e discrezione, soprattutto nelle situazioni più complicate, sostegno e condivisione.

Addio caro Antonio

Non ci sono parole per descrivere quanto dolore ho nel cuore oggi, caro Antonio. Resta la gratitudine per averti conosciuto, la stima per l'uomo che sei stato e il ricordo di una presenza preziosa che non dimenticherò. Rivolgo un sincero abbraccio alla tua famiglia, ai tuoi colleghi e a tutta la Questura di Avellino. Conclude D'Alessio.

"Addio ad un uomo dello Stato "

Anche il sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis ricorda commosso: Una perdita immensa per una persona che con onore e dignità ha difeso la nostra Patria. Ho avuto modo di conoscerlo e avere un rapporto di grande collaborazione istituzionale. Alla famiglia da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale il più sincero cordoglio". Conclude De Angelis.

Il sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi: perdiamo un punto di riferimento

"Con profondo dolore e profonda commozione apprendiamo la tragica notizia della scomparsa di Antonio Villani, venuto a mancare improvvisamente in seguito a un incidente stradale avvenuto mentre era in servizio.

Antonio, ispettore della Digos, è stato una figura stimata e un punto di riferimento per il nostro territorio. In tanti lo ricordano per la dedizione, il senso del dovere e la professionalità con cui ha prestato servizio presso il Commissariato di Polizia di Sant’Angelo dei Lombardi, prima di proseguire la sua carriera presso la Questura di Avellino. Un impegno portato avanti sempre con garbo, umanità e profondo rispetto per la comunità.

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale si stringono con profondo affetto e sincera vicinanza alla famiglia Villani, ai suoi colleghi della Polizia di Stato e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, condividendo il dolore per questa drammatica perdita.

A lui va il nostro pensiero più sentito e il nostro grazie per il servizio reso alle istituzioni e ai cittadini. Riposa in pace, Antonio." Conclude Rosanna Repole.