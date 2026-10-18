Lieto fine per Luigi Formisano, ritrovato vivo sul Vesuvio dopo 6 giorni Grazie ai falchi antincendio irpini. Decisivo il fiuto dei cani Yoghi e Flo

Ritrovato vivo Luigi Formisano: la svolta sul Vesuvio grazie ai Falchi Antincendio di Avellino

Il 71enne di Torre del Greco era scomparso lo scorso 12 ottobre. Fondamentale il fiuto dei cani Flo e Yoghi dell'Unità Cinofila irpina per individuarlo in una zona impervia.

Ritrovato vivo dopo sette giorni

Si è conclusa con il migliore dei finali la drammatica vicenda di Luigi Formisano, il 71enne di Torre del Greco di cui si erano perse le tracce dallo scorso 12 ottobre. L'uomo è stato ritrovato in vita nella giornata di oggi in una zona particolarmente impervia dell'area vesuviana.

Il lieto fine

Le operazioni di ricerca hanno subito una svolta decisiva , quando la Sala Operativa della Regione Campania ha attivato l'Unità Cinofila dei Falchi Antincendio di Avellino, guidati dal responsabile Giuseppe Ventre.

Le ricerche e il fiuto decisivo di Yoghi

?Immediatamente giunti sul posto, i soccorritori hanno messo in campo una squadra composta da quattro conduttori e quattro cani da ricerca, che si sono divisi lungo i pendii e le zone montuose per mappare capillarmente il territorio.

A compiere l'impresa è stato il fiuto infallibile di Yoghi, uno dei cani dell'unità, che ha guidato la squadra direttamente nel punto esatto in cui si trovava l'anziano. Luigi Formisano appariva stremato e provato dalla permanenza all'addiaccio, ma vigile e cosciente. I soccorritori gli hanno prestato le prime cure sul posto per poi affidarlo al personale sanitario, che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale per gli accertamenti del caso.

?L'eccellenza e l'orgoglio dell'Irpinia

?L'esito positivo di questa ricerca dimostra ancora una volta l'importanza fondamentale delle unità cinofile nelle operazioni di soccorso in ambienti ostili. Un plauso speciale va ai Falchi Antincendio di Avellino, vere ed proprie eccellenze dell'Irpinia, che con la loro altissima professionalità, dedizione e prontezza d'intervento hanno regalato una speranza trasformata in realtà per la famiglia di Luigi Formisano e per l'intera comunità