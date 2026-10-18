Morte ispettore Villani, il cordoglio del Ministro Piantedosi

Il messaggio del ministro Matteo Piantedosi

morte ispettore villani il cordoglio del ministro piantedosi
Avellino.  

 “Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Antonio Villani, poliziotto in servizio presso la Questura di Avellino. In tante occasioni ho avuto modo di apprezzarne non solo la professionalità e la grande dedizione al servizio, ma soprattutto il tratto umano di persona cordiale e generosa. Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutta la famiglia della Polizia di Stato va la mia più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore” ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Il cordoglio di Fruncillo

"La tragica scomparsa di Antonio Villani, agente della DIGOS in servizio presso la Questura di Avellino, suscita profondo cordoglio e sincera, commossa partecipazione al dolore. Abbiamo avuto modo di conoscerlo nell’esercizio delle sue funzioni, apprezzandone le elevate qualità umane e professionali, il rigore, l’equilibrio e quella riservatezza che ne contraddistinguevano la condotta, sempre improntata a dignità e misura.

Uomo apprezzato, vero servitore dello Stato

Antonio Villani ha rappresentato, con serietà e discrezione, un esempio di lealtà, senso del  dovere  e  fedeltà  allo  Stato.  La  sua  ?gura  testimonia  il  valore  di  una  dedizione quotidiana,  spesso  silenziosa,  attraverso  la  quale  le  donne  e  gli  uomini  delle  Forze dell’Ordine assicurano un presidio essenziale di legalità, sicurezza e tutela delle libertà democratiche. A nome mio personale e dell’intero Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi a?etti più cari, al Questore di Avellino  e  a  tutti  i  colleghi  della  Polizia  di  Stato,  condividendo  con  profonda partecipazione il dolore per una perdita che suscita unanime commozione. Un  pensiero  di  particolare  vicinanza  è  rivolto  al  collega  rimasto  ferito  nel  medesimo incidente, attualmente ricoverato in ospedale, al quale formuliamo i più sinceri auspici di una pronta e completa guarigione. Ad Antonio Villani rendiamo un omaggio di profonda stima e sincera riconoscenza per la rettitudine, il rigore e l’alto senso del dovere che ne hanno contraddistinto l’operato. La  sua  testimonianza  umana  e  professionale  esprime  quei  valori  di  integrità,  lealtà  e dedizione che conferiscono onore alla divisa e prestigio alle Istituzioni della Repubblica." Conclude Ines Fruncillo Presidente Provinciale Fratelli d'Italia.

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