Morte ispettore Villani, il cordoglio del Ministro Piantedosi Il messaggio del ministro Matteo Piantedosi

“Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Antonio Villani, poliziotto in servizio presso la Questura di Avellino. In tante occasioni ho avuto modo di apprezzarne non solo la professionalità e la grande dedizione al servizio, ma soprattutto il tratto umano di persona cordiale e generosa. Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutta la famiglia della Polizia di Stato va la mia più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore” ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Il cordoglio di Fruncillo

"La tragica scomparsa di Antonio Villani, agente della DIGOS in servizio presso la Questura di Avellino, suscita profondo cordoglio e sincera, commossa partecipazione al dolore. Abbiamo avuto modo di conoscerlo nell’esercizio delle sue funzioni, apprezzandone le elevate qualità umane e professionali, il rigore, l’equilibrio e quella riservatezza che ne contraddistinguevano la condotta, sempre improntata a dignità e misura.

Uomo apprezzato, vero servitore dello Stato

Antonio Villani ha rappresentato, con serietà e discrezione, un esempio di lealtà, senso del dovere e fedeltà allo Stato. La sua ?gura testimonia il valore di una dedizione quotidiana, spesso silenziosa, attraverso la quale le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine assicurano un presidio essenziale di legalità, sicurezza e tutela delle libertà democratiche. A nome mio personale e dell’intero Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi a?etti più cari, al Questore di Avellino e a tutti i colleghi della Polizia di Stato, condividendo con profonda partecipazione il dolore per una perdita che suscita unanime commozione. Un pensiero di particolare vicinanza è rivolto al collega rimasto ferito nel medesimo incidente, attualmente ricoverato in ospedale, al quale formuliamo i più sinceri auspici di una pronta e completa guarigione. Ad Antonio Villani rendiamo un omaggio di profonda stima e sincera riconoscenza per la rettitudine, il rigore e l’alto senso del dovere che ne hanno contraddistinto l’operato. La sua testimonianza umana e professionale esprime quei valori di integrità, lealtà e dedizione che conferiscono onore alla divisa e prestigio alle Istituzioni della Repubblica." Conclude Ines Fruncillo Presidente Provinciale Fratelli d'Italia.