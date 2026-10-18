Primo acuto per la Scandone Avellino: vittoria sulla Pielle Livorno (75-66)

La Scandone Avellino firma la prima vittoria nel campionato superando la Verodol CBD Pielle Livorno con il risultato di 75-66 nella gara valida per la quarta giornata di Serie B Nazionale. Al PalaDelMauro, la squadra di coach Dell’Imperio sigla il successo con una prova di solidità difensiva e un ultimo quarto da 23-15. Nel tabellino biancoverde spiccano i 13 punti di Jackson, i 12 di Vecerina e i 10 di Vedovato con Maresca a sfiorare la doppia cifra.
Il tabellino
LNP - Serie B Nazionale - Girone B
Scandone Avellino - Verodol CBD Pielle Livorno 75-66
Parziali: 16-14, 21-20, 15-17, 23-15
Scandone: Vedovato 10, Vecerina 12, Farias, C. Carullo, Frattoni 8, Jackson 13, A. Carullo, Maresca 9, Voltolini, Stefanini 7, Verazzo 8, Donda 2. All. Dell’Imperio
Pielle Livorno: Tassinari 11, Ebelling 10, Tortu 4, Gallo 8, Leonzio 8, Gabrovsek 12, Sacchetti, Donzelli 6, Graziani, Traini 3. All. Turchetto