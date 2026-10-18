Nesta: "Devo trovare la chiave giusta per un approccio diverso in trasferta" "Dopo il gol subito siamo stati bravi, ma dobbiamo mostrare il potenziale sin da subito"

"L'abbraccio va alla famiglia. Non so che dire, un incidente così e non c'è più nulla. Il pensiero va solo alla famiglia": così Alessandro Nesta su quanto accaduto nel pre-gara di Cesena-Avellino con la morte di un agente della Digos impegnato nella trasferta dei tifosi in Romagna.

"Possiamo mettere sotto chiunque"

Poi l'analisi del match: "Devo trovare il modo di far fare ai ragazzi approcci diversi, ma dopo il gol, in trasferta, siamo stati bravi. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Devo essere bravo io a garantire un atteggiamento diverso sin da subito. Dobbiamo mostrare il nostro potenziale sin da subito e devo trovare il modo di centrare questo step con i ragazzi. Quando abbiamo energia possiamo mettere sotto chiunque. Dobbiamo togliere questo aspetto, i ragazzi sono super e devo trovare la chiave per sbloccare qualcosina. I ragazzi fanno tutto. Izzo? Ci siamo abbracciati, siamo uniti in tutti i momenti e devo solo centrare questa chiave per fargli fare lo step. I tifosi? Ci aiutano sempre, dobbiamo prendere la loro energia e noi dobbiamo tirare il nostro potenziale perché siamo una grande squadra”.