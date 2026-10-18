Nesta: "Devo trovare la chiave giusta per un approccio diverso in trasferta"

"L'abbraccio va alla famiglia. Non so che dire, un incidente così e non c'è più nulla. Il pensiero va solo alla famiglia": così Alessandro Nesta su quanto accaduto nel pre-gara di Cesena-Avellino con la morte di un agente della Digos impegnato nella trasferta dei tifosi in Romagna.
"Possiamo mettere sotto chiunque"
Poi l'analisi del match: "Devo trovare il modo di far fare ai ragazzi approcci diversi, ma dopo il gol, in trasferta, siamo stati bravi. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Devo essere bravo io a garantire un atteggiamento diverso sin da subito. Dobbiamo mostrare il nostro potenziale sin da subito e devo trovare il modo di centrare questo step con i ragazzi. Quando abbiamo energia possiamo mettere sotto chiunque. Dobbiamo togliere questo aspetto, i ragazzi sono super e devo trovare la chiave per sbloccare qualcosina. I ragazzi fanno tutto. Izzo? Ci siamo abbracciati, siamo uniti in tutti i momenti e devo solo centrare questa chiave per fargli fare lo step. I tifosi? Ci aiutano sempre, dobbiamo prendere la loro energia e noi dobbiamo tirare il nostro potenziale perché siamo una grande squadra”.