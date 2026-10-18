Agente della Digos di scorta ai tifosi a Cesena travolto e ucciso da un'auto La vittima si chiamava Antonio Villani. Dolore e incredulità ad Avellino

Un agente della Digos di Avellino - Antonio Villani di 50 anni - è morto in un tragico incidente questo pomeriggio lungo la superstrada E45, all’altezza di Borello, in direzione nord. Secondo una prima ricostruzione l'agente, impegnato nel servizio di scorta ai tifosi irpini in trasferta a Cesena, ha perso la vita a seguito di un violento incidente stradale. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute tempestivamente sul posto per i rilievi e per gestire le pesanti ripercussioni sul traffico della grande arteria stradale. L'agente sarebbe stato investito. Dolore e incredulità ad Avellino quando si è diffusa la notizia.

La ricostruzione della tragedia ancora da chiarire

La tragedia - stando alle prime notizie - sarebbe avvenuta nel punto di raccolta in cui gli agenti attendevano gli ultras dell’Avellino per accompagnarli allo stadio. Un’auto avrebbe investito uno di loro mentre era a piedi nell’area di servizio in cui era stato programmato l’appuntamento, coinvolto anche un altro poliziotto. Villani è morto sul colpo, l’altro agente è stato trasportato in ambulanza in ospedale, in condizioni serie ma non gravi.

Il dolore dell'ex sindaco Laura Nargi

Un messaggio scritto dall'ex sindaco Laura Nargi che conosceva l'agente: "Ho avuto l'onore di lavorare insieme a te, Antonio, e di conoscere il valore dell'uomo dietro la divisa. Un galantuomo, una persona come poche. Mi hai sempre fatta sentire protetta, e questo non lo dimenticherò mai». «Hai servito la nostra comunità e la legalità con dedizione e abnegazione, sempre vicino anche al Comune di Avellino, con discrezione e disponibilità». «La tua scomparsa lascia un vuoto immenso. Alla tua famiglia, ai tuoi colleghi e a quanti ti hanno voluto bene rivolgo il mio abbraccio più sincero. Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità. Porterò sempre con me il ricordo della tua umanità e dell'altissimo senso delle istituzioni che ti ha contraddistinto».

Il messaggio dell'ex sottosegretario Carlo Sibilia

L'ex sottosegretario Carlo Sibilia sui social ha scritto. "Apprendo con sgomento del decesso dell‘agente della Digos, Antonio Villani, in servizio presso la Questura di Avellino, accaduto oggi pomeriggio a seguito di un tremendo incidente stradale occorso nei pressi di Cesena. Il mio pensiero va alla famiglia, a tutti i suoi cari e a agli agenti della Polizia di Stato suoi colleghi di tutta Italia che ogni giorno affrontano le situazioni più disparate, in equilibrio tra tenuta dell’ordine pubblico e salvaguardia dell’incolumità pubblica, nell’arduo compito di proteggere ciascuno di noi".

Il cordoglio del comune di Cesena

L'amministrazione comunale di Cesena "esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di un funzionario della Polizia di Stato rimasto vittima del grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la E45, nei pressi di un'area di servizio all'altezza di Borello, mentre era impegnato nel servizio di scorta ai tifosi di Avellino in trasferta". "Una tragedia - prosegue il Comune - che colpisce profondamente l'intera comunità cesenate e che richiama il valore e il sacrificio di chi, ogni giorno serve lo Stato, spesso lontano da casa, e svolge il proprio lavoro al servizio della collettività, con senso del dovere, responsabilità e dedizione. A nome della città tutta, l'Amministrazione comunale rivolge le condoglianze alla famiglia del funzionario e all'intera Polizia di Stato".