Caro gasolio blocchi al casello, gli agricoltori: lo facciamo per i nostri figli Il grido di Roberto Lauro: questa è la nostra terra e non riusciamo a lavorarla per i rincari

Caro vita e caro benzina blocchi e azioni dimostrative ad Avellino, al casello Avellino Ovest con trattori in marcia sull'aiuola dello svincolo autostradale e blocchi al traffico. In strada agricoltori e famiglie, consumatori, cittadini, il referente del Prc Tony Della Pia il sindaco di Mercogliano D'Alessio per dare sostegno alla protesta.

"Siamo esasperati - raccontano gli agricoltori - ai nostri figli stiamo lasciando solo debiti e nessun futuro".

Blocchi al Casello Avellino Ovest

La protesta per il caro gasolio ad Avellino: i mezzi agricoli hanno bloccato per qualche minuto il casello autostradale Avellino Ovest in uscita , poi sono saliti sull'aiuola per zollare e fresare il terreno a dimostrazione del rapporto necessario tra lavoro e terra per il futuro di tutti.

"I raccolti sono a rischio - spiega Roberto Lauro rappresentante degli agricoltori irpini-. Se scendiamo in strada con rabbia e coraggio lo facciamo per i nostri figli a cui stiamo lasciando aziende in crisi e nessuna occasione per un futuro possibile. Se protestiamo lo facciamo per tutti, è impossibile andare avanti così e a rischio ci sono interi raccolti"