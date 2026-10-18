Cesena-Avellino 0-0: risultato e tabellino del match La sfida della settima giornata del campionato di Serie B

La gara Cesena-Avellino

37' - Serie di salvataggi da parte dell'Avellino, Martinelli ancora super, poi i lupi chiudono lo specchio su altri due tentativi del Cesena sottoporta.

36' - Cheddira spreca dopo lo scambio rapido con Russo, non centra lo specchio.

35' - Tentativo di Palumbo, palla distante dallo specchio.

30' - Izzo per Cheddira, l'ex Napoli non trova la soluzione vincente.

29' - L'Avellino esce dalla pressione con la transizione finalizzata da Russo: corner biancoverde.

28' - Altro ottimo intervento di Martinelli sul tiro di Fiori. Altro angolo.

27' - Ilic in girata da palla inattiva, ottimo Martinelli in angolo. Nuova pressione romagnola.

26' - D'Andrea va in dribbling, lancia Shpendi, che supera Martinelli e dopo il controllo Izzo salva sullo specchio.

25' - Fase di errori da una parte e dall'altra dopo la pressione dei padroni di casa.

19' - Missori svirgola e rischia, Martinelli evita dubbi e blocca.

13' - Ammonito Moruzzi. Lupi costretti nella propria metà campo dalla pressione romagnola.

6' - Occasione per il Cesena: Fiori punta Izzo e si accentra dalla sinistra: diagonale di poco a lato.

2' - Subito Cheddira, va a terra in area. Perenzoni indica il rinvio dal fondo.

1' - Via al match.

0' - Continuità di formazione: Nesta conferma l'undici titolare del match con la Sampdoria. Nel Cesena c'è l'ex D'Andrea dal primo minuto. Berenbruch in tribuna con il portiere classe 2008 Margiotta solo per motivi di lista (23 tra campo e panchina).

Il tabellino

Serie B

Settima Giornata

Cesena-Avellino 0-0

Cesena (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Gelli, Frabotta; Bisoli, Bohinen, Pagano; D'Andrea, C. Shpendi, Fiori. All. Diamanti. A disp. Ferretti, Fontana, Natta, David, Francesconi, Druiventak, Guidi, Magni, Mangraviti, Piacentini, Dalla Vecchia, Debenedetti

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Russo. All. Nesta. A disp. Sassi, Sala, Di Bitonto, Pandolfi, Di Maggio, Biasci, Faticanti, Sounas, Adamo, Simic, Di Paolo, Favilli

Arbitro: Perenzoni

Ammoniti: Moruzzi (A)

Assistenti: Gentile e Djurdjevic

Quarto ufficiale: Cerea

VAR e AVAR: Massimi e Paganessi