Rissa all'Autostazione: paura e feriti nella notte ad Avellino Violenta rissa al terminal del bus: feriti due ragazzini all'autostazione

Paura e feriti nel cuore della notte ad Avellino. È scoppiata una rissa che ha coinvolto alcuni ragazzi al terminal dei bus di Via Fariello.

Il bilancio dei feriti

Il bilancio è di due giovani che sono rimasti feriti. Uno ha riportato una lieve ferita e un altro un taglio alla testa. I feriti non sono gravi, ma riesplode l'emergenza sicurezza nelle aree esterne dell'autostazione di Avellino, dove solo pochi mesi fa una ragazzina di Mercogliano venne travolta da un motorino.

Ieri sera volanti sul posto

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti e un’ambulanza. I giovani feriti sono stati soccorsi dai sanitari e medicati sul posto. Almeno cinque i ragazzi coinvolti nel violento episodio che riaccende il tema della sicurezza in centro città. Gli agenti stanno ricostruendo quanto accaduto anche per capire se si sia trattato di una rissa oppure di un’aggressione.

Si guardano le immagini della videosorveglianza

Al vaglio le immagini della videosorveglianza per ricostruire l’accaduto e chiarire le responsabilità. L’episodio si è verificato ieri sera, poco dopo le 21. C’è stato un fuggi fuggi generale tra le persone che attendevano di salire sui pullman, quelle appena arrivate e altri ragazzini e famiglie che si trovavano nella zona.