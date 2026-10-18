Avellino Basket dominante a Cividale: 4 su 4 nell'avvio stagionale (62-77)

L'Halley Campania Avellino Basket domina al PalaGesteco, guida il match sin da subito contro Cividale con il 13-31 al 10', con 51 punti all'intervallo e vince con il risultato di 62-77 per il 4 su 4 nell'avvio stagionale. Poker biancoverde dopo i primi quattro turni di campionato di Serie A2 con i 17 punti di Francis, i 14 di Mollura e i 10 di Fresno. Primi punti in Serie A2 per l'irpino Zuccardi: a segno con i due liberi nei secondi finali dopo il fallo subito.
Il tabellino
LNP Serie A2
Quarta Giornata
UEB Gesteco Cividale - Halley Campania Avellino Basket 62-77
Parziali: 13-31, 16-20, 14-14, 19-12
Cividale: Filippo Baldi Rossi 14 (3/4, 2/2), Lucio Redivo 11 (4/5, 1/5), Tommaso Vecchiola 8 (1/1, 1/6), Seneca Knight 6 (2/4, 0/2), Willis Tio Tiagande 6 (2/5, 0/2), Riccardo Gozo 5 (1/1, 1/1), Luca Cesana 5 (1/2, 1/6), Federico Bottelli 3 (1/1, 0/2), Alessandro Ferrari 2 (0/3, 0/2), Alleia Ivan Mobio 2 (1/2, 0/2), Cosimo Costi (0/3, 0/0), Werther Bellinaso
Avellino: Blake Francis 17 (2/6, 3/7), Marco Mollura 14 (1/2, 4/6), Lucas Fresno 10 (1/4, 2/4), Mattia Palumbo 9 (3/4, 1/3), Andrea Zerini 8 (3/4, 0/1), Tariq Owens 7 (2/3, 0/3), Giacomo Dell'Agnello 6 (3/4, 0/1), Luca Campogrande 2 (1/1, 0/3), Michele Serpilli 2 (1/3, 0/3), Emidio Zuccardi 2 (0/0, 0/0)