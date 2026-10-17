San Martino, tentato omicidio al parco De Mita: Pagnozzi resta in carcere Il gup non ha convalidato il fermo, ma ha emesso una nuova misura cautelare

di Paola Iandolo

Resta in carcere Valerio Pagnozzi, il pregiudicato 22enne di Benevento, originario di San Martino Valle Caudina, accusato del tentato omicidio di un 27enne pregiudicato di Benevento. Il Gip presso il Tribunale di Benevento non ha convalidato il provvedimento eseguito poco dopo la scarcerazione per un vizio di forma di Pagnozzi, ma ha applicato la misura cautelare al giovane difeso dagli avvocati Vittorio Luigi Fucci e Giuseppe Vittorio Fucci non è bastata a determinare la scarcerazione, essendo intervenuta la misura cautelare. Tutto segue alla scarcerazione disposta dal Tribunale del Riesame di Napoli che, accogliendo l’eccezione procedurale dei difensori, lo aveva scarcerato rimettendolo in totale libertà. Successivamente alla scarcerazione, la Procura di Benevento aveva emesso un decreto di fermo.

La ricostruzione



La pubblica accusa sostiene che Valerio Pagnozzi il 27 agosto 2026 in Benevento, precisamente in Piazza De Mita presso il locale “Wikka Party”, avrebbe estratto la pistola e avrebbe colpito più volte un 27enne pregiudicato di Benevento al fine di ucciderlo. Il giovane ferito si salvò rifugiandosi dietro un bancone, successivamente fu trasportato in ospedale e operato. Dopo i colpi ci fu il fuggi fuggi dei tanti giovani presenti.Il gestore del locale, evidentemente per la paura dell’accaduto accusò un malore e si rese necessario anche per lui l’intervento dei sanitari del 118. Ora la vicenda tornerà al Tribuanle del Riesame di Napoli che dovrà nuovamente esprimersi sull’ordinanza di custodia cautelare.