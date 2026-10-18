Cesena-Avellino: le probabili formazioni Alle 17.15 la sfida all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi

Continuità per l'Avellino nella formazione con l'obiettivo dello step in trasferta a Cesena. Alle 17.15 sarà calcio d'inizio per la sfida della settima giornata del campionato di Serie B: Nesta con il 3-5-2 e con la presumibile conferma dell'undici iniziale proposto nel 4-1 sulla Sampdoria. Di Maggio in gruppo, Cancellotti ancora out, Iannarilli assente per motivi familiari, prima convocazione per il portiere classe 2008 Margiotta, continuità anche per Diamanti con il 4-3-3.

Le probabili formazioni

Serie B

Settima Giornata

Cesena-Avellino

Cesena (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Mangraviti, Frabotta; Bisoli, Bohinen, Pagano; Druiventak, C. Shpendi, Fiori. All. Diamanti. A disp. Ferretti, Fontana, David, Gelli, Nata, Piacentini, Dalla Vecchia, Francesconi, Guidi, D'Andrea, Debenedetti

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Russo. All. Nesta. A disp. Sassi, Sala, Di Bitonto, Pandolfi, Di Maggio, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Sounas, Adamo, Simic, Margiotta, Di Paolo, Favilli

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Gentile e Djurdjevic

Quarto ufficiale: Cerea

VAR e AVAR: Massimi e Paganessi