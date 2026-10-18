Stroncato da un malore fulminante, poliziotto muore a 57 anni nell'avellinese Tragedia a Grottaminarda, paese in lutto. Dolore e cordoglio in Questura

Malore fulminante, muore poliziotto 57enne a Grottaminarda in provincia di Avellino. Dolore e cordoglio in Valle Ufita per la morte dell'agente della Polstrada, che stamane è morto a soli 57 anni. Un dramma senza fine quello che ha scosso l'Irpinia in questa domenica d'ottobre. La comunità grottese è sotto choc per quanto avvenuto.

Dolore e cordoglio a Gorttaminarda

Ondata di commozione e cordoglio in Irpinia. Gli agenti di polizia si stringono inforno a familiari e parenti in queste ore strazianti. La notizia del decesso stamane si è rapidamente diffusa in paese, in irpinia tra Questura, commissariati e sezioni della Polstrada, gettando tutti nel dolore e sconforto.

Questura in lutto, agenti in lacrime per la morte del collega

Sono numerosi le attestazioni di vicinanza che stanno raggiungendo i familiari e parenti del poliziotto 57enne morto improvvisamente.