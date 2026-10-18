Poliziotto muore stroncato da un malore, Grottaminarda piange l'agente Cirello Il cordoglio del sindaco e dell'amministrazione

Il sindaco Marcantonio Spera, l’amministrazione ed il consiglio comunale di Grottaminarda esprimono profondo ed accorato cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa dell’agente della Polizia Stradale Salvatore Luigi Ciriello, venuto a mancare all’età di 57 anni.

Il ricordo di Salvatore Luigi Ciriello, punto di riferimento in Polstrada e nella Valle Ufita

Persona stimata e benvoluta, Salvatore Luigi Ciriello ha rappresentato negli anni un punto di riferimento non solo per i colleghi della Polstrada, ma per tutti i cittadini di Grottaminarda e della Valle Ufita, lasciando un ricordo indelebile di dedizione e professionalità.

La vicinanza della comunità alla famiglia e al Corpo di Polizia di Stato

In questo momento di immenso dolore, l'intera comunità si stringe con affetto e vicinanza alla moglie, al figlio e a tutti i suoi cari, partecipando al lutto della famiglia e del Corpo della Polizia di Stato.