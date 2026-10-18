Mercogliano lutto, addio a Totonno figura storica della Zeza Il cordoglio di Unpli, sindaco e comunità

È morto Totonno, per oltre settant'anni protagonista della Zeza di Mercogliano, la rappresentazione popolare tradizionale del paese. A darne notizia è stata la pagina della Zeza di Mercogliano, con un post pubblicato nelle ultime ore: "Per oltre 70 anni sei stato una presenza costante nella nostra tradizione. La Zeza di Mercogliano non ti dimenticherà. Ciao Totonno".

Il cordoglio della comunità per la perdita di Totonno

Sulla pagina e sui social sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da parte di cittadini e appassionati.

Il sindaco D'Alessio:

Nella Zeza di Mercogliano abita tutta la passione, la resilienza e il profondo senso di appartenenza che Totonno, per tutta la sua vita, ha dedicato a questa straordinaria tradizione.

Oggi la nostra comunità lo saluta con dispiacere, ma anche con la consapevolezza che la sua presenza costante tra i colori e la musica della Zeza di Mercogliano, per ben 70 anni, ha lasciato un'eredità importante: le tradizioni vivono attraverso le persone che le amano, le custodiscono e le tramandano con dedizione e sacrificio, come ha fatto lui.

Grazie Totonno per quello che sei stato e che hai donato alla comunità di Mercogliano.

Alla sua famiglia rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze."



Il ricordo di Giuseppe Silvestri, presidente Unpli Avellino

Tra i ricordi, quello di Giuseppe Silvestri, presidente dell'Unpli di Avellino, che lo ha definito "un grande personaggio popolare inimitabile che racchiudeva in sé il popolo e il potere", con quest'ultimo "beffeggiato e portato allo stesso livello del popolo". Silvestri ha chiuso il suo messaggio con una parola: "Grande"