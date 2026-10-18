Tragedia nella trasferta di Cesena, il cordoglio dell'Associazione Per la Storia L'abbraccio dei tifosi biancoverdi alla famiglia dell'agente della Digos di Avellino

"L’Associazione "Per la Storia" esprime il proprio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane agente della Digos della Questura di Avellino, che oggi ha perso la vita in un incidente stradale mentre era impegnato nel servizio di scorta ai tifosi biancoverdi diretti a Cesena. Una giovane vita spezzata mentre svolgeva il proprio dovere, al servizio della sicurezza e della collettività. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con sincera commozione alla sua famiglia, ai suoi affetti, ai colleghi della Polizia di Stato e all’intera Questura di Avellino. Oggi il mondo biancoverde si unisce nel rispetto, nel silenzio e nel ricordo. Che la terra ti sia lieve": così l'Associazione Per la Storia del presidente Mario Dell'Anno con il cordoglio per la morte dell'agente della Digos di Avellino, scomparso in un tragico incidente stradale lungo la superstrada E45 all'altezza di Borello.