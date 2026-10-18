Cesena-Avellino 1-1, tabellino e voti: Izzo da leader per il pari al "Manuzzi" Rischi nel primo tempo, rimpianti per l'avvio di ripresa, guida del match nel secondo tempo

Finale di 1-1 all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi tra il Cesena e l'Avellino nella settima giornata del campionato di Serie B. Lupi sotto al 6' della ripresa, sorpresi in transizione con l'assist di Shpendi per Fiori che batte Martinelli, protagonista nel primo tempo per blindare il pari all'intervallo. L'Avellino non accusa il colpo del gol subito e con organizzazione è andato alla ricerca del pari schiacciando il Cesena nella propria area. A Diamanti non è bastato il cambio modulo con l'ingresso di un difensore, Mangraviti. Le sostituzioni di Nesta, con l'ingresso di Faticanti e Di Maggio, hanno garantito il cambio di passo ai biancoverdi.

Esterno sinistro splendido all'incrocio dei pali

Al 67' Izzo ha controllato in area e concluso di esterno sinistro in diagonale sotto l'incrocio dei pali per l'1-1. Nei minuti successivi l'Avellino ha spinto alla ricerca del sorpasso, sfiorato nel primo dei 6 minuti di recupero con Missori: in controbalzo palo colpito dall'esterno destro e finale di 1-1 al "Manuzzi". Ore funestate per quanto accaduto nel pre-gara: un agente della Digos di Avellino, impegnato nel servizio di scorta ai tifosi irpini in trasferta a Cesena, è morto in un tragico incidente stradale lungo la superstrada E45 all'altezza di Borello.

Il tabellino con le pagelle

Serie B

Settima Giornata

Cesena-Avellino 1-1

Marcatori: 6' st Fiori (C), 22' st Izzo (A)

Cesena (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic (32' st Piacentini), Gelli, Frabotta; Bisoli, Bohinen (39' st Francesconi), Pagano; D'Andrea (20' st Mangraviti), C. Shpendi, Fiori (20' st Debenedetti). All. Diamanti. A disp. Ferretti, Fontana, Natta, David, Druiventak, Guidi, Magni, Dalla Vecchia

Avellino (3-5-2): Martinelli 7,5; Izzo 7, Venturi 6,5, Enrici 6,5; Missori 5,5, Palumbo 5 (12' st Di Maggio 6,5), Palmiero 5 (12' st Faticanti 6,5), Besaggio 6 (39' st Sounas sv), Moruzzi 6,5; Cheddira 5 (28' st Favilli 6), Russo 6 (39' st Biasci sv). All. Nesta 6. A disp. Sassi, Sala, Di Bitonto, Pandolfi, Adamo, Simic, Di Paolo

Arbitro: Perenzoni

Ammoniti: Moruzzi (A), Bohinen (C)

Assistenti: Gentile e Djurdjevic

Quarto ufficiale: Cerea

VAR e AVAR: Massimi e Paganessi

Recupero: 6' st