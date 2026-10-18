Avellino, agente della Digos morto a Cesena, il prefetto: perdita dolorosa Il prefetto Fico : vicina ai familiari

Il Prefetto di Avellino, Franca Fico, esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Antonio Villani, agente della Digos di Avellino, deceduto oggi in un incidente stradale mentre era impegnato nel servizio di scorta ai tifosi irpini diretti a Cesena.

La commozione in Prefettura, lacrime e cordoglio in tutta l'Irpinia

La notizia ha suscitato profonda commozione anche in tutto il personale della Prefettura, dove Antonio Villani era conosciuto e stimato per le sue grandi doti umane e professionali, la disponibilità e il senso del dovere con cui svolgeva il proprio servizio. Nel corso degli anni aveva collaborato assiduamente con gli uffici, costruendo rapporti di stima e sincera vicinanza con quanti avevano avuto modo di lavorare con lui.

Il cordoglio del prefetto

«Dolore e sgomento.La sua scomparsa rappresenta una perdita dolorosa, che ci colpisce profondamente anche sul piano umano. Desidero esprimere la mia vicinanza alla famiglia, al Sig Questore, ai colleghi e a tutta la Polizia di Stato», dichiara il Prefetto Franca Fico.

Il Sap commenta: addio Antonio, ci hai lasciato troppo presto

Il cordoglio del sindacato autonomo della polizia di Stato per la morte dell’agente avellinese della Digos Antonio Villano: "Stavi facendo il tuo dovere di scorta ai tifosi dell’Avellino come spesso accadeva la domenica. Ci hai lasciato troppo presto Antonio. Tutto il SAP esprime sinceri sentimenti di cordoglio e si stringe vicino ai colleghi di Avellino e a tutta la famiglia di Antonio".