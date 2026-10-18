Polizia in lutto, addio a Salvatore e Antonio: veri servitori dello Stato

"La tragica scomparsa di Antonio Villani, Agente morto mentre era in servizio, e quella improvvisa di Salvatore Luigi Ciriello, mio pari corso a Bolzano, mi colpiscono profondamente, prima ancora che da rappresentante delle Istituzioni, da uomo che indossa la divisa della Polizia di Stato." Così Livio Petitto consigliere regionale della Campania
Due vite spezzate
"Due servitori dello Stato, due vite spezzate, unite dal senso del dovere e dall’impegno al servizio della comunità. Queste tragedie, insieme ai recenti scontri di Milano che vedono uomini e donne rischiare la vita, impongono una riflessione seria sulla necessità di garantire maggiore tutela, sicurezza e strumenti alle Forze dell’ordine.
La divisa, il senso del dovere
Chi è chiamato a proteggere i cittadini deve poter svolgere il proprio lavoro nelle migliori condizioni possibili, senza essere lasciato solo di fronte ai rischi del servizio.
Antonio e Salvatore due vite spezzate
Alle famiglie di Antonio e Salvatore e ai loro colleghi rivolgo le mie più sincere condoglianze e la mia vicinanza". Conclude Petitto.