Morte Ispettore Villani, Pizza: Avellino piange un servitore dello Stato Il ricordo del sindaco di Avellino dell'agente Antonio Villani

"Desidero rivolgere, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Avellino, il più profondo e sentito cordoglio per la tragica scomparsa di Antonio Villani, ispettore della Digos presso la Questura di Avellino.

Una tragedia straziante che colpisce un uomo e un servitore dello Stato, venuto a mancare nell’esercizio delle proprie funzioni, rappresentando un esempio di dedizione e senso del dovere.

Alla sua famiglia, alla Questura di Avellino e a tutta la comunità dell’U.S. Avellino rivolgo la mia più sincera vicinanza, in questo momento di dolore così profondo.

Avellino si stringe con commozione e affetto attorno a quanti oggi ne piangono la scomparsa".

Così il sindaco di Avellino Nello Pizza ricorda l'Ispettore della Digos Antonio Villani, morto ieri in un tragico incidente in Romagna.