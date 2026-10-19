"Desidero rivolgere, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Avellino, il più profondo e sentito cordoglio per la tragica scomparsa di Antonio Villani, ispettore della Digos presso la Questura di Avellino.
Una tragedia straziante che colpisce un uomo e un servitore dello Stato, venuto a mancare nell’esercizio delle proprie funzioni, rappresentando un esempio di dedizione e senso del dovere.
Alla sua famiglia, alla Questura di Avellino e a tutta la comunità dell’U.S. Avellino rivolgo la mia più sincera vicinanza, in questo momento di dolore così profondo.
Avellino si stringe con commozione e affetto attorno a quanti oggi ne piangono la scomparsa".
Così il sindaco di Avellino Nello Pizza ricorda l'Ispettore della Digos Antonio Villani, morto ieri in un tragico incidente in Romagna.
Morte Ispettore Villani, Pizza: Avellino piange un servitore dello Stato
Il ricordo del sindaco di Avellino dell'agente Antonio Villani
"Desidero rivolgere, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Avellino, il più profondo e sentito cordoglio per la tragica scomparsa di Antonio Villani, ispettore della Digos presso la Questura di Avellino.