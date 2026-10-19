Tragedia Villani, Lega Avellino: "Ci uniamo al dolore della famiglia" La nota di cordoglio di Maria Sabina Galasso, segretaria provinciale

La segretaria provinciale della Lega Salvini Premier di Avellino, Maria Sabina Galasso, insieme ai coordinamenti provinciale e cittadino, esprime il proprio profondo cordoglio per l'improvvisa e tragica

scomparsa di Antonio Villani, agente della Digos della Questura di Avellino, avvenuta drammaticamente durante lo svolgimento del servizio di ordine pubblico.

"La comunità politica della Lega si unisce al dolore della famigliaVillani, dei suoi cari e dei colleghi della Polizia di Stato, di cui Antonio è stato stimato e valido esponente, distinguendosi per il costante impegno a tutela della sicurezza dei cittadini e per l'alto senso dello Stato.

Alla famiglia e alla Questura di Avellino vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra organizzazione politica.



Contestualmente, si rivolge un pensiero di sincera vicinanza e l'augurio di una pronta guarigione al collega rimasto ferito nello stesso incidente e attualmente ricoverato in ospedale".