Morte Villani: cordoglio di Massimo Passaro e de "I Cittadini in movimento" "La sua tragica morte lascia l'intera comunità avellinese senza parole"

"In queste ore abbiamo appreso con profondo dolore della tragica scomparsa dell'agente della Polizia di Stato Antonio Villani, una persona che ho avuto il privilegio di conoscere personalmente.

Antonio era un uomo gentile, una persona perbene, sempre disponibile, attenta e scrupolosa nello svolgimento del proprio lavoro.

La sua tragica morte lascia l'intera comunità avellinese senza parole. Se ne va un amico, un professionista, un padre di famiglia, un uomo che si è sempre distinto per serietà, umanità e dedizione al proprio lavoro.

Morire in servizio, mentre si è impegnati nell'accompagnamento dei tifosi, rende questa tragedia ancora più dolorosa. Secondo le prime notizie, ancora da verificare nella loro esatta dinamica, l'incidente sarebbe stato provocato da un veicolo entrato ad alta velocità in un'area di servizio.

Una tragedia assurda che lascia sgomenti e addolora profondamente tutta la nostra comunità".

Massimo Passaro e l'intero gruppo de “I Cttadini in movimento” esprimono il più sincero cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia di Antonio Villani, alla Questura di Avellino, a tutti i colleghi della Polizia di Stato e a quanti, quotidianamente, svolgono il proprio servizio per garantire la nostra sicurezza e la tutela dei nostri diritti. Ciao Antonio, riposa in pace.