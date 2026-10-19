Avellino, "0825": appuntamento alle 22.30 su OttoChannel - Canale 16 Per intervenire in diretta telefonica 0825/23743, per whatsapp 3428725223

Il pari con il Cesena (1-1) e lo sguardo subito rivolto alla gara con il Padova, in programma sabato (ore 15), per l'Avellino: alle 22.30, su OttoChannel - Canale 16, torna "0825", il format dedicato al club biancoverde e alla Serie B. L'analisi del settimo turno di campionato con i lupi a quota 11 al settimo posto con il Benevento (appuntamento con "OttoGol" su OttoChannel a partire dalle 20.30 e finestra dalle 22.15 con "0825"). Sabato pomeriggio la nuova sfida casalinga per gli irpini contro i veneti. Conduce Carmine Quaglia, in studio Annibale Discepolo e mister Eduardo Imbimbo. Nel corso della puntata collegamento con il tecnico Antonio Marino.

Telefonate e messaggi da casa

Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi WhatsApp al 3428725223.