Avellino ispettore morto: saluto d'onore in Questura di Finanzieri e Carabinieri

Il questore Picone: Antonio Villani un vero uomo dello Stato

Avellino.  

Un saluto d'onore a sirene spiegatecon i vertici di Finanzieri e Carabinieri in Questura ad Avellino per la morte in Romagna dell'ispettore Antonio Villani. Stamane in via Palatucci la visita a bordo di pattuglie e gazzelle dei militari per abbracciare idealmente tutti i componenti della Questura in queste ore tragiche di dolore e lutto.

Il saluto a sirene spiegate

Stamane lle ore 11.30 i finanzieri e carabinieri sono arrivati nella caserma di Via palatucci per abbracciare e salutare il questore Picone e i colleghi poliziottti. Un momento commovente e di grande cordoglio per ricordare l'uomo e l'agente. Il Questore della Provincia di Avellino Pasquale Picone, anche a nome della famiglia, ringrazia sentitamente per i messaggi di cordoglio ricevuti per la tragica e prematura scomparsa dell'Ispettore della Polizia Stato Antonio Villani, un professionista che anteponeva il garbo, la correttezza e la generosità alla grande dedizione al servizio.

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