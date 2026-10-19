La tragedia dell'ispettore Villani, strazio in Irpinia: lascia moglie e 2 figlie Lucido: una morte tragica che sconvolge una provincia intera

Dolore e cordoglio in tutta l'Irpinia per la morte dell'Ispettore della Digos Antonio Villani morto ieri in Romagna, mentre era in servizio al seguito della tifoseria biancoverde in trasferta a Cesena.

Funzionario di Polizia della Questura di Avellino, di Rocca San Felice, per anni in servizio presso il Commissariato di P.S. di Sant'Angelo dei Lombardi, apprezzato per discrezione e professionalità, rigore morale, l'ispettore Villano lascia moglie e due figlie.

Rocca San Felice in lacrime

"Una morte tragica che sconvolge una provincia intera. - spiega Tony Lucido - Avellino dove prestava servizio, presso la Questura, tra dirigenti colleghi e quanti hanno avuto il piacere di incontrarlo

A Rocca San Felice, suo paese, dove era amato e stimato da tutta la sua Comunità. Qui aveva scelto di vivere con la sua bella famiglia". Spiega Lucido.

Lucido : Villani vero servitore dello Stato

"A Sant'Angelo, dove ha prestato servizio per tanti anni, dove era rispettato, stimato ed amato.

A Sant'Angelo aveva sposato l'amata moglie Annamaria Donatiello.

Costernato, addolorato, intimamente provato da questa devastante notizia, avevo stima ed affetto per questo Servitore dello Stato".

Antonio Villani era una brava persona, serio, puntuale nel dovere e riservato nelle relazioni personali.

L'Irpinia in lutto, perde un suo caro figlio, un Funzionario di Polizia della Digos, un Servitore dello Stato, deceduto in servizio, a Cesena come scorta alla squadra di calcio ed ai tifosi dell'Avellino, travolto da una atovettura. In questa serata di ottobre (ieri per chi legge, ndr), segnata da questa tragedia, mi unisco al dolore della famiglia in questo drammatico momento.

Questa sera un poliziotto, un lavoratore, un marito, un padre non tornerà a casa!

