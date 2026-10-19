Lutto nella Chiesa in Irpinia: addio a Padre Antonio Venuta Se ne va un simbolo della comunità dei padri Mercedari di Carpignano

E' stato l'ordine della Beata Maria Vergine della Mercede frati Mercedari a dare il triste annuncio. Padre Antonio Venuta non c'è più. Il Santuario di Carpignano dedicato alla Madonna nera perde un altro suo guardiano storico, un simbolo per la comunita grottese.

"È con profondo dolore, ma sorretti dalla speranza nella risurrezione, che la provincia romana dell'ordine della Beata Maria Vergine della Mercede annuncia la Pasqua del caro Padre Antonio Venuta, O. de M.

Ringraziamo il Signore per il bene compiuto attraverso il suo fedele e generoso ministero sacerdotale, con cui ha testimoniato ogni giorno l'amore e la redenzione di Cristo.

Lo affidiamo con viva preghiera all'intercessione di San Pietro Nolasco e all'abbraccio materno della nostra Santissima Madre della Mercede affinché lo accolgano con gioia nella schiera dei santi e dei giusti del Paradiso. Riposi nella pace del Si".

Dal Santuario di Carpignano:

"Ci sono vite che non si misurano con gli anni ma nel bene che hanno saputo donare. Carissimo Padre Antonio oggi sei tra le braccia del Padre la tua vita terrena è stata un dono per chiunque ti abbia conosciuto. Il tuo cammino cominciato a Nemi ti ha accompagnato in tutti questi anni. Persino nei tuoi giorni di provata sofferenza, con la tua fede incrollabile, hai continuato ad affidarti al tuo amato Crocifisso di Nemi. Ora finalmente puoi riposare in pace nel Signore, ricongiunto a quel Crocifisso che hai tanto amato".

Il cordoglio della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia nelle parole del Vescovo Sergio Melillo:

"La scomparsa di Padre Antonio Venuta, religioso mercedario che per tanti anni ha vissuto il suo servizio amorevole nel Santuario Parrocchia di Santa Maria di Carpignano, suscita in me sentimenti di sincero cordoglio e di riconoscenza per il tanto bene che ha compiuto.

Ricordo in lui un religioso zelante e buono, che ha dedicato tanti anni della sua vita alla preghiera, al servizio di Dio e alla comunità. La sua presenza, discreta e fedele, è stata una testimonianza di dedizione alla missione religiosa, vissuta con umiltà e spirito di servizio.

Anche nella prova della malattia, Padre Antonio ha portato la sua croce, fino al momento in cui il Signore lo ha chiamato a sé.

Ora affidiamo la sua anima alla misericordia del Padre, certi che il Signore saprà ricompensare il bene compiuto e la fedeltà vissuta nel corso degli anni.

A Maria Santissima, tanto venerata nel santuario che lo ha visto servire per lungo tempo, affidiamo il nostro confratello, perché lo accompagni nell'incontro con Cristo Risorto.

Ai confratelli mercedari, a quanti lo hanno conosciuto e a tutta la comunità di Santa Maria di Carpignano esprimo la mia vicinanza nella preghiera e la mia partecipazione al dolore per questa perdita. Il Signore gli conceda il riposo eterno e lo accolga nella gioia del suo Regno. Con sentimenti di fraterna partecipazione e nella speranza della Risurrezione".

La Pro Loco Grottaminarda APS

"È con profondo cordoglio e sincero sgomento che apprendiamo, in questa domenica d'ottobre, della scomparsa di Padre Antonio Venuta, Rettore del Santuario di Maria Santissima di Carpignano.

La sua improvvisa dipartita lascia un vuoto incolmabile e genera un profondo dispiacere nel cuore di tutti noi, privandoci di una guida spirituale illuminata e di un punto di riferimento insostituibile per l'intera comunità.

Da sempre vicino alla nostra associazione, Padre Antonio ha costantemente dimostrato un vivo interesse, un'infinita generosità e un autentico spirito di collaborazione nei confronti della Pro Loco Grottaminarda Aps".

Il Presidente Alfonso Cappuccio e l'intero consiglio direttivo si uniscono con profonda commozione al dolore della famiglia e della comunità dei Padri Mercedari, custodendone con gratitudine il prezioso ricordo. "Che la terra ti sia lieve, caro Padre Antonio".

Chiesa Santa Maria del Carmine Pianopantano

"Con profonda commozione e sincero dolore, la comunità parrocchiale di Pianopantano, insieme al parroco don Christian, si unisce nella preghiera per la nascita al Cielo del caro Padre Antonio Venuta.

Conserviamo nel cuore il ricordo della sua presenza tra noi, quando è venuto a celebrare l’Eucaristia, facendosi strumento dell’amore di Cristo e condividendo con la nostra comunità la bellezza e la grazia del suo ministero sacerdotale.

Oggi, nel silenzio del dolore e nella luce della fede, eleviamo al Signore la nostra preghiera, affidando Padre Antonio alla Sua infinita misericordia. La certezza della Risurrezione ci sostiene e ci ricorda che, per chi ha vissuto e annunciato Cristo, la morte non è l’ultima parola, ma l’inizio della vita eterna.

Grazie, Padre Antonio, per il dono della tua presenza e per aver spezzato con noi il Pane della Vita. La tua visita rimarrà un ricordo prezioso nella nostra comunità, mentre la nostra preghiera ti accompagna nel tuo incontro con il Padre.

A Dio, Padre buono, affidiamo la tua anima, nella speranza che un giorno possiamo ritrovarci tutti nella Sua casa"