Meteo Avellino, oggi bel tempo ma mercoledì cambia tutto: arriva la pioggia

"Per il settimo giorno consecutivo, le condizioni atmosferiche saranno orientante in una direzione favorevole al bel tempo.
Come anticipato nei precedenti interventi, lo scenario cambierà mercoledì, quando giungerà da ovest una perturbazione atmosferica".
Gli esperti le previsioni, la settimana divisa a metà
Così gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine annunciano per la metà della settimana un netto cambiamento delle condizioni metereologiche in Irpinia.
Mercoledì arriva la pioggia
"Per domani - spiegano gli esperti - sono attese condizioni per lo più soleggiate, al netto di locali banchi nuvolosi, che saranno un po’ più compatti al mattino sui settori confinanti con il salernitano. Nelle ore più fredde della giornata, dense foschie interesseranno le aree vallive. Temperature: in lieve aumento nei valori minimi. Venti: deboli dai quadranti meridionali."