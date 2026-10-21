Agricoltori in lotta: il governatore Fico incontra delegazione Altragricoltura Questa sera si riuniscono le delegazioni dei diversi presidi e organismi della confederazione

Una delegazione di Altragricoltura Campania guidata dal segretario Gianni Fabbris incontrerà il presidente Roberto Fico a Napoli a Palazzo Santa Lucia, domani giovedì 22 ottobre mentre le due manifestazioni convocate a Salerno e Caserta saranno in pieno svolgimento.

Prenderanno parte alla delegazione componenti della filiera agroalimentare (agricoltori, allevatori, pescatori delle diverse federazioni della confederazione sindacale Altragricoltura e un gruppo di artigiani, trasportatori e trasformatori guidati da Francesco Geremia segretario della Cna Campania Nord).

La delegazione (espressione dei presidi in manifestazione a Salerno e Caserta), presenterà al presidente il documento e le proposte alla Regione Campania per affrontare la terribile crisi che sta colpendo le piccole e medie imprese del comparto agroalimentare.

Lo fa sapere Antonello Nudo presidente regionale di Altragricoltura Campania che ricorda come sempre nella mattinata di giovedì 22 ottobre due delegazioni degli agricoltori in mobilitazione saranno ricevute dal Prefetto di Salerno e di Caserta per consegnare tramite loro al governo nazionale la richiesta di adottare lo stato di crisi delle piccole e medie imprese come il movimento degli agricoltori sta chiedendo da due anni inascoltato.

Questa sera 20 ottobre, si riuniscono le delegazioni dei diversi presìdi e gli organismi della Confederazione sindacale Altragricoltura per mettere a punto la stesura finale dei documenti che saranno portati in Regione dopo che sono stati discussi nelle diverse istanze del movimento e dell’organizzazione sindacale.

"Ora che la richiesta di adottare con lo stato di crisi sta diventando la parola d’ordine di tanta parte delle mobilitazioni degli agricoltori in tutta Italia e dopo che innumerevoli comuni e province rette da maggioranze di tutti gli schieramenti politici si sono espressi adottando delibere chiare, cosa aspetta il ministro Lollobrigida a dare risposte? La politica vuole finalmente prendere atto che le scelte fin qui messe in campo non sono adeguate a risolvere la crisi se non, addirittura, la hanno indotta?"