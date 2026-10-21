Ariano, crisi agricoltura, Tiso: "Subito un consiglio comunale monotematico"

"Ho ritenuto doveroso farmi promotore di questa iniziativa, nella convinzione che le difficoltà che stanno attraversando le imprese agricole richiedano attenzione e un impegno concreto da parte delle istituzioni.
La richiesta mira ad aprire un confronto serio e costruttivo, favorendo il coinvolgimento del mondo agricolo, delle organizzazioni di categoria e di tutti i soggetti interessati, affinché le criticità del comparto possano essere approfondite e affrontate nelle sedi istituzionali competenti".
E' quanto scrive in una nota il consigliere comunale del gruppo misto Daniele Tiso.
L’obiettivo è arrivare a un atto di indirizzo del consiglio Comunale che impegni il sindaco e la giunta a rappresentare alla Regione Campania le difficoltà del settore, sollecitando interventi urgenti e chiedendo di valutare le misure più appropriate, compreso l’eventuale riconoscimento dello stato di crisi".
L'appello
"Rivolgo pertanto un invito al sindaco, alla giunta e a tutti i consiglieri comunali affinché venga data la giusta attenzione all’iniziativa e si favorisca un confronto aperto e responsabile che si traduca in proposte concrete a sostegno degli agricoltori.
Mi sono fatto promotore di questa iniziativa perché ritengo che l’agricoltura non sia soltanto un settore economico, ma rappresenti lavoro, tradizione, identità e futuro per il nostro territorio.
È necessario che le istituzioni ascoltino le difficoltà di chi ogni giorno lavora e investe, dando vita a un percorso condiviso che possa produrre risultati concreti.
L’iniziativa vuole essere un primo passo verso un impegno istituzionale forte e condiviso, nell’interesse delle imprese agricole e dell’intera comunità".