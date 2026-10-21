Ariano, crisi agricoltura, Tiso: "Subito un consiglio comunale monotematico" Richiesta urgente indirizzata al presidente del civico consesso Antonio Della Croce

"Ho ritenuto doveroso farmi promotore di questa iniziativa, nella convinzione che le difficoltà che stanno attraversando le imprese agricole richiedano attenzione e un impegno concreto da parte delle istituzioni.

La richiesta mira ad aprire un confronto serio e costruttivo, favorendo il coinvolgimento del mondo agricolo, delle organizzazioni di categoria e di tutti i soggetti interessati, affinché le criticità del comparto possano essere approfondite e affrontate nelle sedi istituzionali competenti".

E' quanto scrive in una nota il consigliere comunale del gruppo misto Daniele Tiso.

L’obiettivo è arrivare a un atto di indirizzo del consiglio Comunale che impegni il sindaco e la giunta a rappresentare alla Regione Campania le difficoltà del settore, sollecitando interventi urgenti e chiedendo di valutare le misure più appropriate, compreso l’eventuale riconoscimento dello stato di crisi".

L'appello

"Rivolgo pertanto un invito al sindaco, alla giunta e a tutti i consiglieri comunali affinché venga data la giusta attenzione all’iniziativa e si favorisca un confronto aperto e responsabile che si traduca in proposte concrete a sostegno degli agricoltori.

Mi sono fatto promotore di questa iniziativa perché ritengo che l’agricoltura non sia soltanto un settore economico, ma rappresenti lavoro, tradizione, identità e futuro per il nostro territorio.

È necessario che le istituzioni ascoltino le difficoltà di chi ogni giorno lavora e investe, dando vita a un percorso condiviso che possa produrre risultati concreti.

L’iniziativa vuole essere un primo passo verso un impegno istituzionale forte e condiviso, nell’interesse delle imprese agricole e dell’intera comunità".