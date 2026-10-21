Ariano: c'è un'altra moda stupida e idiota di notte in centro La segnalazione degli abitanti di via Parzanese

C'è un'altra moda stupida e idiota, quella di bussare di notte ai citofoni delle abitazioni. E' quanto sta accadendo in alcune zone del centro ad Ariano Irpino. La denuncia ci arriva da via Parzanese. "Non si ha alcun rispetto per anziani ed ammalati in casa. E' semplicemente vergognoso è accaduto più di una notte".

E intanto continuano senza sosta i danneggiamenti. L'indignazione di un residente di piazza Mazzini: "Questa zona continua ad essere frequentata da ragazzini maleducati. Ci fosse stato un solo colpevole identificato finora. Evidentemente appartengono a famiglie ben note, intoccabili".

Nessuna novità neppure sulle telecamere visionate all'interno del silos Calvario dopo gli ultimi atti vandalici. Tutto è finito anche qui nel dimenticatoio.

Stessa sorte per lo sventurato silos Anzani, sempre più sudicio. Un luogo meta di minorenni che di sera e di notte fanno ciò che vogliono. La struttura nata già degradata è irriconoscibile.