"Officina Irpina": un progetto dedicato al compianto Gennaro Bellizzi L'iniziativa a cinque anno dalla sua triste scomparsa

"Officina Irpinia" è il titolo del progetto che la famiglia Bellizzi e l’associazione “Controvento” promuovono a cinque anni dalla scomparsa di Gennaro Bellizzi, avvenuta il 28 ottobre del 2021.

Si tratta di una scuola intergenerazionale di politica che si fonda sui temi e sulle questioni che Gennaro Bellizzi aveva affrontato con passione civile e impegno politico. Un impegno incessante e silenzioso fino a quel terribile e inaspettato mattino di ottobre.

La prima iniziativa è stata programmata per venerdì 30 ottobre alle ore 17,30 presso Villa Amendola, dove si svolgerà il confronto su “Il diritto di restare: dibattito pubblico sulla fuga dal Sud Italia. Come invertire il trend?”.

La famiglia Bellizzi e l’associazione “Controvento” presenteranno il progetto nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 23 ottobre alle ore 11 presso il Circolo della Stampa di Avellino.