Truffe online, due persone denunciate dai Carabinieri tra Montoro e Volturara Due distinti episodi di truffa online, accomunati dallo stesso modus operandi

Due distinti episodi di truffa online, accomunati dallo stesso modus operandi, sono stati scoperti dai Carabinieri della Compagnia di Solofra. Al termine di due attività investigative, i militari hanno denunciato in stato di libertà due uomini, ritenuti responsabili di aver incassato il pagamento di prodotti messi in vendita sui social network senza mai provvedere alla spedizione della merce.

Il primo caso è stato ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Montoro, che hanno deferito all’Autorità giudiziaria un 27enne della provincia di Catania. L’uomo avrebbe pubblicato su una nota piattaforma social un annuncio per la vendita di pezzi di ricambio per un’autovettura, attirando l’interesse di un 21enne di Montoro. Tra i due era stato concordato un prezzo di 160 euro. Dopo aver ricevuto il pagamento tramite bonifico bancario, il venditore si sarebbe però reso irreperibile, senza spedire il materiale acquistato.

Un episodio analogo è stato accertato dai Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina, che hanno denunciato un 37enne di Ariano Irpino, già noto per precedenti condotte della stessa natura. In questo caso, l’uomo avrebbe pubblicato sui social un’inserzione per la vendita di un macchinario raccogli-rami, alla quale aveva risposto un 38enne di Volturara Irpina. Dopo aver incassato la somma di 1.600 euro, il venditore si sarebbe dileguato senza consegnare il macchinario all’acquirente.

Due vicende diverse, dunque, ma caratterizzate da uno schema ricorrente: annunci di vendita online, pagamenti anticipati e successiva irreperibilità dei presunti venditori.

I social network continuano a essere uno dei canali utilizzati per mettere in atto truffe ai danni di ignari acquirenti, spesso attratti da offerte particolarmente convenienti. Per questo motivo, l’Arma dei Carabinieri invita a prestare la massima attenzione negli acquisti online, diffidando delle proposte con prezzi eccessivamente vantaggiosi e verificando, per quanto possibile, l’affidabilità dei venditori prima di effettuare pagamenti.