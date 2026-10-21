La tragedia dell'ispettore Villani: ipotesi omicidio stradale per un 41enne Poliziotto di Avellino investito a Cesena, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale

La Procura di Forli' ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del 41enne cesenate alla guida del suv che domenica, nell'area di servizio di Borello sulla E45, ha investito mortalmente il poliziotto Antonio Villani, 50 anni, in servizio alla Digos della Questura di Avellino e impegnato nella scorta ai tifosi irpini diretti alla partita contro il Cesena. L'iscrizione, precisano i magistrati, e' un atto dovuto per consentire gli accertamenti sull'accaduto. Gli esami tossicologici ed ematici hanno escluso l'assunzione di alcol e droghe da parte del conducente. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo della Citroen C5 mentre si dirigeva verso l'area di sosta, urtando un'aiuola prima di travolgere l'agente, morto sul colpo. Lievi le ferite riportate dall'automobilista; la moglie, che viaggiava con lui, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.