Scuola Solimena, al via i lavori di recupero della facciata principale

Sono in corso le operazioni di montaggio delle impalcature per i lavori di recupero della facciata principale della scuola secondaria di primo grado Francesco Solimena, in viale Italia. Nei prossimi giorni partiranno gli interventi sul prospetto principale dell’edificio, che seguono il completamento, nei mesi scorsi, dei lavori sulla facciata laterale di via De Conciliis.
L’intervento proseguirà quel percorso di riqualificazione esterna, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della struttura e restituire decoro a uno degli edifici scolastici più importanti della città.
L’intervento, seguito dall’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Enza Ambrosone, è finanziato interamente con risorse regionali del Piano Sviluppo e Coesione della Campania, per un importo complessivo di 150mila euro.
I lavori sono stati affidati alla ditta Progetto CDA S.r.l. di Monteforte Irpino. A seguito del ribasso d’asta, l’importo dei lavori è sceso a 94.898,69 euro, oltre IVA, con un risparmio rispetto alla somma inizialmente prevista per l’esecuzione delle opere.
L’avvio del cantiere si inserisce nel programma di manutenzione e valorizzazione del patrimonio pubblico portato avanti dall’Amministrazione comunale, con particolare attenzione agli edifici scolastici e alla ricerca di finanziamenti esterni per realizzare opere necessarie senza gravare sulle risorse proprie dell’Ente.