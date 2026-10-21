Entella-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini I dettagli per la trasferta a Chiavari con la gara in programma martedì alle 20

L'U.S. Avellino ha comunicato "che, in vista della gara Entella - Avellino che verrà disputata martedì 27 ottobre 2026 alle ore 20 e valevole per la nona giornata del campionato di serie B, ha avuto inizio la prevendita per il settore ospiti (denominato Gradinata Nord) dello stadio Enrico Sannazzari di Chiavari per un totale di 1729 posti".

Residenti in Campania solo nel settore ospiti e solo con fidelity

A seguito della determinazione n. 38/2026 assunta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Campania avverrà esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del club U.S. Avellino 1912. È prevista, inoltre, l’incedibilità del titolo d’ingresso. I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito TicketOne. I biglietti avranno un costo di 14,00 euro compresi i diritti di prevendita. I bambini sino a 6 anni potranno entrare gratuitamente, previo il rilascio del biglietto omaggio da richiedere all’indirizzo e-mail accrediti@entella.it entro il termine perentorio di sabato 24 ottobre (ore 13:00). La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di lunedì 26 ottobre 2026. L’uscita autostradale obbligatoria è quella di Lavagna ed il parcheggio riservato è adiacente l’ingresso del settore".