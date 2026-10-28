La scuola dell’infanzia "Giselda Caro" diventa a indirizzo musicale con Siimus L’evento si svolgerà domani alle ore 10:00 presso la scuola dell’infanzia di Aiello del Sabato

Grazie alla convenzione con Siimus, da quest’anno la Scuola dell’Infanzia di Aiello del Sabato, plesso “Giselda Caro”, acquisisce lo status di scuola ad indirizzo musicale (già presente dal 2013 per la scuola media). L’evento si svolgerà domani alle ore 10:00 presso la scuola dell’infanzia di Aiello del Sabato quando sarà scoperta la targa di affiliazione a Siimus.

Alla ceriomonia parteciperanno, il dirigente scolastico, prof.ssa Elena Casalino, la maestra Chiara Gaeta, tutor didattica Siimus, in rappresentanza di Francesco D’Aprea, il sindaco di Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta, l’assessore Alessandra Maddaloni, l’esperta esterna, maestra Sara De Feo, le operatrici musicali, Nadia Paoletti (referente di plesso), Alessia Politi, Rosa Coluccino, MariaGrazia Candelmo, Annalisa Fimiani, Simona Dorino, Isabella Vigorita e Laura Ricci. Inoltre sarà presente una rappresentanza dell’orchestra d’istituto con i docenti di strumento musicale, Loffredo, Rampino, Rossano e Taiani.

Siimus è una sperimentazione a carattere nazionale. Si tratta della prima e unica rete nazionale di Scuole dell'Infanzia ad Indirizzo musicale in Italia.

Quindi non solo un progetto, ma un modello che permette alle singole scuole di acquisire lo status formale di scuola dell'infanzia ad indirizzo musicale. Inoltre, l'affiliazione a Siimus, prevede l'esclusività territoriale per la scuola affiliata.

Nel percorso saranno coinvolte attivamente anche le famiglie dei piccoli alunni, che ovviamente saranno presenti e protagonisti durante la cerimonia di domani.