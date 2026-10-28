Spaccio di cocaina, 42enne arrestata dagli agenti della Mobile di Avellino L'arresto in Valle Caudina

Nell’ambito delle attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, tese a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile di Avellino hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una 42enne della Valle Caudina (AV), per spaccio di sostanza stupefacente.

L'arresto

Nello specifico, la donna è stata colta dagli agenti nell’atto di cedere un involucro termosaldato contenente 3,20 gr. di cocaina ad un acquirente, a fronte di un corrispettivo di 150,00 euro.

La cocaina ceduta

La successiva perquisizione presso l’abitazione della 42enne ha consentito ai poliziotti di rinvenire due bilancini di precisione, una macchina per sottovuoto, materiale per confezionamento e la somma di 420,00 euro in banconote di piccolo taglio. Il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro.

Le indagini

Su disposizione del P.M. di turno la donna è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

Le contestazioni

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e le misure cautelari sono state disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione e la destinataria delle misure stesse è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino all’esito del giudizio definitivo.