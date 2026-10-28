San Martino Valle Caudina, al via i lavori per la caserma dei Vigili del Fuoco Iniziata la demolizione dell’ex palestra delle scuole medie, nei pressi del parco urbano

Prende ufficialmente il via un intervento importante per il futuro del territorio. Sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex palestra delle scuole medie, situata nelle vicinanze del parco urbano, destinata a lasciare il posto a una nuova e moderna caserma dei Vigili del Fuoco.

L’abbattimento della vecchia struttura, ormai dismessa e non più adeguata alle esigenze attuali, rappresenta il primo passo concreto verso la realizzazione di un presidio strategico per la sicurezza e il soccorso di tutta la Valle Caudina.

Un progetto fortemente voluto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha sostenuto la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco a San Martino Valle Caudina. L’iniziativa, finanziata dal Ministero dell’Interno e sviluppata in sinergia con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Pisano, punta a rafforzare la presenza dei soccorsi nella Valle Caudina, garantendo una maggiore capacità di intervento a tutela dei cittadini e dei territori limitrofi.

Un progetto che punta a dotare San Martino Valle Caudina di una struttura moderna, funzionale ed efficiente, capace di rispondere meglio alle necessità operative dei Vigili del Fuoco.

La nuova caserma si inserisce in un percorso di rinnovamento che coniuga la riqualificazione di uno spazio non più utilizzato con il potenziamento dei servizi a favore della collettività. L’obiettivo è realizzare un presidio all’avanguardia, in grado di sostenere l’attività dei soccorritori e contribuire alla tutela dei cittadini e delle comunità del territorio.

L’intervento assume quindi un significato che va oltre la semplice demolizione di un edificio ormai inutilizzato: al posto di una struttura dismessa nascerà uno spazio destinato a svolgere una funzione fondamentale per la gestione delle emergenze.

Con l’avvio dei lavori, San Martino Valle Caudina compie così un passo significativo verso la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, un’opera destinata a rafforzare la presenza dei servizi di soccorso e a rappresentare un investimento importante per la sicurezza della comunità.